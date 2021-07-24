مقترحات لـ”التضييق” على الموظفين في حال عدم تلقي لقاح كورونا

2021/07/24 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أوصت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، بإيجاد أساليب لدفع الموظفين إلى تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، إن “اللجنة مع تشجيع المواطنين والموظفين من أجل أخذ لقاحات كورونا”، مشددا على “ضرورة التوعية من مخاطر كورونا”.

وأشار إلى أن “الضغط على المواطن والموظف أصبح ضرورة ملحة من اجل اخذ اللقاح لكي تصبح ثقافة لدى الجميع”، موضحا أن “اللجنة ليست مع قطع راتب الموظف في حال عدم اخذ اللقاح وإنما هناك عدة إجراءات تشجيعية من اجل تلقي اللقاح”.

واستبعد الشبكي “وجود توجه باتجاه اصدار تشريع قانوني أو نية لقطع رواتب الموظفين في حال عدم تلقي اللقاح، وإنما هناك أساليب ضغط عدة يمكن أن تدفع الموظفين باتجاه التلقيح ضد كورونا”.

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