قاسم الاعرجي يلمح لانسحاب أميركي نهاية العام الجاري

2021/07/24 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

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ألمح مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي لموعد مغادرة القوات الامريكية العراق.

وقال الاعرجي، الذي يرافق الوفد العراقي المفاوض في جولة الحوار الاستراتيجي الجارية في واشنطن: أكدنا للجانب الأمريكي عدم حاجة العراق لاي قوة قتالية أجنبية على أراضيه.



واضاف: سيكون يوم 31 كانون الأول 2021، له طعم خاص.

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