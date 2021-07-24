مقتل وإصابة 4 بنزاع مسلح في ناحية العزير



مقتل وإصابة 4 بنزاع مسلح في ناحية العزير
2021/07/24 | 12:59 - المصدر: الشرقية
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