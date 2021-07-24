مصدر في الوفد العراقي المفاوض يكشف تفاصيل مفاجأة عن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد

2021/07/24 | 12:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر في الوفد العراقي المفاوض، السبت، أنه لم يتفق حتى الآن مع الوفد الأمريكي على انسحاب كامل للقوات الأمريكية من العراق.

وقال المصدر وهو أحد أعضاء الوفد الذي يزور واشنطن حاليا لوسائل اعلام عالمية، إن "المباحثات مازالت مستمرة مع الوفد الأمريكي، وهناك رغبة حكومية ببقاء المستشارين والمدربين العسكريين، لكن واشنطن ترغب ببقاء قوات عسكرية".

وأضاف، أن "المباحثات مازالت مستمرة حول تواجد القوات الأمريكية، لكن لم نتوصل الى اتفاق ولو مبدئي بشأن انسحابها بالكامل".

وألمح مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أمس الجمعة، إلى إمكانية خروج القوات الأمريكية من البلاد نهاية العام الحالي.

يذكر أن مستشار الأمن القومي العراقي ترأس أمس الجمعة الوفد العراقي الفني خلال اجتماع مع الوفد الأمريكي الذي رأسه وزير دفاع الولايات المتحدة، بشأن تواجد القوات الأمريكية في العراق.

ويوم أمس، أكدت "تنسيقية المقاومة العراقية" أنها لن تسمح "بوجود أي جندي أمريكي داخل البلاد مهما كانت صفته، أو تحت أي ذريعة"، وفقا لبيان رسمي.

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