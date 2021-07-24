2021/07/24 | 13:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية، اكتشاف هيكل عظمي متحجر يرجع إلى 150 مليون عام في جبال بجنوب تشيلي.وحدد الباحثون في المتحف الهيكل العظمي المكتشف على أنه “جد التماسيح الحالية”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمره 150 مليون عام..



اكتشاف “جد” تماسيح العصر الحديث المركز الخبري الوطني.

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