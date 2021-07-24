ديالى.. مسلحون يختطفون شخصين ويقتادوهم الى جهة مجهولة

2021/07/24 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن مجموعة مسلحة يعتقد انتماءهم لداعش اقدمت على اختطاف شخصين في محافظة ديالى واقتيادهم تحت تهديد السلاح الى جهة مجهولة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة يعتقد انتماءهم لتنظيم داعش اقدمت على اختطاف شخصين ضمن منطقة سعدية بجبال حمرين في محافظة ديالى واقتيادهم تحت تهديد السلاح الى جهة مجهولة".

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