2021/07/24 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تحدث المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب عن استمرار غياب قلبي دفاع الفريق فيرجيل فان دايك وجو غوميز عن مباريات الفريق، رغم عودتهما إلى التدريبات.وتعرض فان دايك لإصابة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كلوب بشأن استمرار غياب فان دايك وغوميز: علينا التحلي بالصبر المركز الخبري الوطني.

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