بعد أن شهد مظاهرات واسعة.. قائد الحرس الثوري الإيراني يزور خوزتسان

2021/07/24 | 13:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، السبت، إلى منطقة الاحواز في إقليم خوزستان الذي يشهد مظاهرات واسعة، لبحث قضية شح المياه

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