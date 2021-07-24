بشت ئاشان ... شهادات وإعترافات وحقائق - شه مال عادل سليم

2021/07/24 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شه_مال_عادل_سليم بشت ئاشان ..جريمة دون عِقاب : أثارشهادة السيد مفيد الجزائري حول احداث (بشت ئاشان) ردود فعل عاضبة ورافضة من قبل عوائل شهداء الحزب الشيوعي العراقي والنصيرات والانصار الذين كانوا في مسرح الجريمة في الاول من ايار عام 1983 .لقد شوه الجزائري مجمل الأحداث والحقائق التاريخية التي حصلت في 1 ايار عام 1983 , تلك الاحداث التي دخلت التاريخ لبشاعتها ودمويتها .وهنا ولاهمية الرسائل والمدا ......





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