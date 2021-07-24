عراقي يفتح النار على شقيقته بسبب ’خلاف مالي’

2021/07/24 | 13:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أدى شجار إثر خلاف على مبلغ من المال بين شخص وشقيقته إلى إصابة الأخيرة بطلق ناري في العاصمة بغداد.

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وأبلغ مصدر أمني "ناس"، (24 تموز 2021)، أن "شخصاً فتح النار على شقيقته في إثر خلاف عائلي على مبلغ من المال وأصابها برصاصة في ساقها، وذلك في منطقة الشعب ببغداد".

وأضاف أن "تحقيقاً فُتح بالحادث ويجري البحث عن مطلق النار، فيما تم نقل شقيقته المصابة إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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