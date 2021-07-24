السودان: إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيضان متوقع

2021/07/24 | 13:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت غرفة الطوارئ والفيضانات بولاية مروي بشمال السودان حالة الطوارئ بعد وصول كميات كبيرة فوق المتوقع من المياه لبحيرة سد مروي.

وأهابت الغرفة في بيان لها، أمس الجمعة، بأعضاء لجان التغيير والخدمات ولجان الجسور الواقية بالمحلية وشباب لجان المقاومة والمواطنين كافة، بأخذ الحيطة ووضع التحوطات اللازمة والتحسب لتصريف المياه، وفقاً لوكالة الأنباء السوذانية، (سونا).

وناشدت المواطنين على امتداد القرى المحلية بالضفتين الغربية والشرقية بأخذ الحيطة والحذر والقيام بالتحوطات اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية وعدم فتح أي جداول، إلا بإشراف اللجان المسئولة عن الجسور على امتداد النيل، حفاظًا على القرى والمزارع والممتلكات.

وأكدت الغرفة ثقتها التامة في قدرة أبناء هذه المحلية على تحمل المسئولية في حماية مناطقهم بكل عزيمة وبسالة وتجرد، حتى يمر هذا الموسم على خير وسلام.

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