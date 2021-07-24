ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في الهند إلى 138 قتيلا

2021/07/24 | 13:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تواجه فرق الإنقاذ في الهند صعوبات للوصول إلى عشرات المنازل التي غمرتها المياه، مع ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الأرضية والحوادث الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة إلى 138 قتيلا.

وقال خبراء إن ولاية مهاراشترا تشهد أشد هطول للأمطار خلال شهر يوليو منذ أربعين عاما.

وأثر سقوط الأمطار بغزارة لعدة أيام على حياة مئات الآلاف من الناس، وسط مخاوف من فيضان مياه أنهار كبرى عن ضفافها.

وأجلت السلطات الهندية أكثر من 84 ألف شخص إلى أماكن أكثر أمانا في مقاطعة بيون في جنوب الولاية.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الهندي حالة التأهب القصوى في مومباي، عاصمة ولاية مهاراشترا، بسبب هطول الأمطار.

المصدر: رويترز

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