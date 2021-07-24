لجنة النيابية توصي بإيجاد أساليب ضغط تدفع الموظفين لتلقي لقاح كورونا

2021/07/24 | 13:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوصت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، بإيجاد أساليب لدفع الموظفين إلى تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي في تصريح صحفي، إن “اللجنة مع تشجيع المواطنين والموظفين من أجل أخذ لقاحات كورونا”، مشددا على “ضرورة التوعية من مخاطر كورونا”.وأشار إلى أن “الضغط على المواطن والموظف أصبح ضرورة […]

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