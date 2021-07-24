ديالى ترفع حظراً وقائياً فرضته سابقاً عقب وفاة امرأة بالحمى النزفية

2021/07/24 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلن المستشفى البيطري في ديالى، اليوم السبت، عن رفض الحظر الوقائي لتسويق الماشية والاغنام من قضاء الخالص، والذي فرض بعد تسجيل اول حالة وفاة بالحمى النزيفية في المحافظة.

وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى رياض الطائي في تصريح خاص لـ ( بغداد اليوم) إن " الحظر الوقائي المفروض على قضاء الخالص وقراه والذي استمر 3 اسابيع متواصلة عقب تسجيل اول حالة وفاة لامراة بالحمى النزيفية تم رفعه بالوقت الراهن، حيث لم يتم تسجيل أي حالة غيرها حتى الان".

واضاف ان "فرق البيطرة قامت برش مواد تعقيم مرتين في منزل المتوفية وبقية المنازل المجاورة، فضلاً عن اتخاذ سلسلة اجراءات وقائية حول المنطقة مع فرض حظر وقائي شامل على الخالص وقراه بمنع انتقال الحيوانات سواء من الماشية او الاغنام الى خارجها لتفادي انتقال الاصابات خاصة وان المرض مشترك بين الانسان الحيوان".

وكان المستشفى البيطري قد أعلن قبل اسابيع معدودة تسجيل اول حالة وفاة لامراة بمرض الحمى النزيفية في احدى مناطق قضاء الخالص.

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