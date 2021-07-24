175 مليار دولار إيرادات الألعاب.. 57% منها عن طريق الهواتف

2021/07/24 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

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تسيطر الألعاب على الجانب الأكبر من إيرادات صناعة الترفيه عالمياً، فقد جمعت 175 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة 22% مقابل 21.6 مليار دولار للموسيقى التي نمت بنسبة 7%.

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