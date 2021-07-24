توقعات بشأن الامدادات ترفع اسعار النفط عالميا

2021/07/24 | 13:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ارتفعت أسعار النفط، بعد تعاف قوي من نزول كبير سجلته يوم الاثنين الماضي، إذ تلقت الدعم من توقعات بأن الامدادات ستظل شحيحة خلال العام.وسجل خام برنت 74.10 دولار للبرميل .وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 72.07 دولار، بعد أن ربح 2.3 بالمئة يوم الخميس الماضي.وانخفض سعر النفط وبقية الأصول العالية المخاطر في بداية الأسبوع الماضي بفعل مخاوف بشأن تأثر الاقتصاد والطلب على الخام من ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا من كوفيد-19 في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وأماكن أخرى./انتهى8

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