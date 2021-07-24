الجوية يقترب من ضم احمد عبد الرزاق

2021/07/24 | 13:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تلقى لاعب نفط ميسان الشاب احمد عبد الرزاق عرضا من المتوج بلقبي الدوري وكأس العراق القوة الجوية لتمثيله في الموسم المقبل.وقال مصدر مقرب من النادي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان الجهاز الفني ابدى رغبته بضم مهاجم نفط ميسان الشاب احمد عبد الرزاق الذي برز بشكل لافت في الموسم الحالي وسجل لفريقه اهدافا حاسمة، ويعد من المواهب الصاعدة في الموسم الحالي ".وبين :" ان فريق القوة الجوية يسعى لتعويض غياب مهاجمه هداف الدوري ايمن حسين الذي انتقل الى فريق / ام صلال / القطري، وتعد صفقة احمد عبد الرزاق ومهاجم آخر سيتم الاعلان عنه ، ضمن خطة النادي لتعويض انتقال ايمن حسين".يشار الى ان احمد عبد الرزاق مثل فريق الديوانية الموسم قبل الماضي قبل ان ينتقل الى نفط ميسان ويقدم معه موسما مميزا./انتهى

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