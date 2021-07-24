2021/07/24 | 13:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع "سي أن أن" تقريرا عن قيام من وصفهم بـ"اللصوص" بسرقة مليارات الغالونات من المياه، واستغلال صنابير إطفاء الحرائق والأنهار وحتى مياه المنازل والمزارع العائلية الصغيرة، في وقت يسيطر فيه الجفاف الشديد على عدة مناطق بولاية كاليفورنيا، الأمر الذي يجعل المياه نادرة بشكل متزايد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاليفورنيا.. مزارعو الماريوانا يسرقون المياه الشحيحة وسط جفاف شديد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاليفورنيا.. مزارعو الماريوانا يسرقون المياه الشحيحة وسط جفاف شديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).