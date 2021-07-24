السيسي يخرج من أولمبياد طوكيو

2021/07/24 | 13:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط السيسي بنتيجة 12-15 ضد الجورجي ساندرو بازادزي، المصنف ثامنا عالميا.

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