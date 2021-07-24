لجنة نيابية بالعراق توصي بإيجاد أساليب ضغط تدفع الموظفين لتلقي لقاح كورونا

2021/07/24 | 14:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أوصت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم السبت، بإيجاد أساليب لدفع الموظفين إلى تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن اللجنة مع تشجيع المواطنين والموظفين …

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