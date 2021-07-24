"تويوتا" اليابانية تعلق العمل في مصانعها بتايلاند بسبب نقص قطع الغيار

2021/07/24 | 14:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قررت شركة تويوتا اليابانية للسيارات، اليوم السبت، تعليق العمليات في جميع مصانعها الثلاثة في تايلاند حتى يوم الأربعاء المقبل، بسبب النقص الحاد في قطع الغيار، بعد أن تسبب تفشي جائحة كوفيد-19 في غلق العديد من مصانع قطع غيار السيارات في …

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