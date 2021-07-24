2021/07/24 | 14:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شركة "فيسبوك" إطلاقها منصة جديدة مخصصة للألعاب السحابية على هواتف "آيفون" ونظام تشغيل "آي أو إس".

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ويعد هذا هو الحل من قبل "فيسبوك"، الذي سبق واعتمدته شركتا "أمازون" و"مايكروسوفت" للتعامل مع تعديل شركة "آبل" لإرشاداتها والتي منعت تلك الشركات من تنزيل خدماتها للألعاب على المتجر الإلكتروني "آب ستور"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

​وقالت فيفيك شارما، نائبة رئيس الألعاب في فيسبوك، إن هذا الحل كان هو الخيار الوحيد لتقديم خدمات الألعاب لمستخدمي هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".

ICYMI: Facebook’s cloud gaming service finally launches on iPhone https://t.co/4gcdmo9zba by @edfromfreelance pic.twitter.com/QYOSmPPxpw

— Cult of Mac (@cultofmac) July 24, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك تطلق منصة ألعاب ’سحابية’ على هواتف آيفون) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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