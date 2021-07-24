2021/07/24 | 14:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة أنباء إيه.جي.آي الإيطالية اليوم السبت، أن 6 رياضيين وسبعة مسؤولين من الوفد الإيطالي دخلوا الحجر الصحي في القرية الأولمبية في طوكيو بعد “مخالطة” صحافي مصاب بكوفيد-19 خلال رحلة جوية إلى اليابان.وأضافت الوكالة الإيطالية أن السلطات اليابانية اتخذت القرار بدخول 13 فرداً الحجر الصحي، لكن لا يزال بإمكان الرياضيين التدريب والمنافسة في الأولمبياد.

ولم تكشف عن أسماء الرياضيين لكنهم ينافسون في الملاكمة والغطس والتزلج على الألواح.

ونقلت الوكالة عن فالنتينا فيتسالي وكيلة وزارة الرياضة الإيطالية قولها إن الرياضيين يطبقون الإجراءات المطلوبة.

وتابعت: “أنا متأكدة من أن رئيس وفدنا سيحافظ على الأمور تحت السيطرة ويتعامل مع الموقف بأفضل طريقة ممكنة وأن رياضيينا سيتمكنون من المشاركة في المنافسات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طوكيو 2020: 6 رياضيين إيطاليين في الحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طوكيو 2020: 6 رياضيين إيطاليين في الحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).