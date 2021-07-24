2021/07/24 | 14:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يرعى مراسم توقيع اتفاق مع لبنان لبيع زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:15

واع/

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