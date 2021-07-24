عمليات السليمانية تصدر قرارات جديدة

2021/07/24 | 14:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت اللجنة العليا لعمليات محافظة السليمانية يوم السبت، عدة قرارات جديدة لمواجهة فايروس كورونا.

وذكرت اللجنة في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انها اجتمعت باشراف محافظ السليمانية الدكتور هفال ابوبكر اليوم بمبنى المحافظة، بحضور رئيس مجلس المحافظة، لبحث وتقييم اوضاع كورونا، قدمت فيه المديرية العامة لصحة السليمانية ومديرية الوقاية والصحة، الايضاحات بشأن مخاطر تفشي كورونا بشكل سريع وقرر الاجتماع مايلي.

1 ـ يجب على المواطنين الالتزام التام بالتدابير والتعليمات الصحية والوقائية، خاصة استخدام الكمامات والمحافظة على التباعد والتلامس خلال الندوات والتجمهرات.

2 ـ يجب على المواطنين تلقي اللقاح المضاد لكورونا كوسيلة تمت المصادقة عليهل دوليا، للحد من تفشي الوباء وابعاد خطر الموت عن مصابي كورونا.

3 ـ يجب على جميع كوادر الدوائر الدولية والعامة والقطاع الخاص، الالتزام التام بالتدابير الصحية والوقائية، وعليها عدم السماح للمواطنين بمراجعتها دون الالتزام بالتعليمات الصحية.

4 ـ يجب ايقاف جميع النشاطات السياسية والادبية والفنية والتنظمية والاجتماعية، التي من شأنها الاختلاط والتلامس لحين تجاوز الموجة الجديدة لكورونا.

5 ـ يجب على المؤسسات الاعلامية، كدأبها دائما التعاون والتنسيق في حملة توعية المواطنين للالتزام بالوقاية الذاتية وتلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

6 ـ تقوم محافظة السليمانية بالتعاون والتنسيق التام مع المديرية العامة لصحة السليمانية والمديرية العامة للوقاية الصحية لزيادة اعداد متلقي اللقاح المضاد لكورنا الى نسبة مناسبة

PUKmedia ترجمة

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