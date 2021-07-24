إثر التفجير الأخير.. الجيش العراقي يتسلم الملف الأمني لهذا المنطقة ببغداد

2021/07/24 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، أن قطعات الجيش هي من ستمسك الملف الأمني في مدينة الصدر.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، بحسب الوكالة الرسمية، إن "العمل جارٍ على تبديل القطعات في مدينة الصدر"، لافتا الى أنه "تم تحريك اللواء الرابع من الشرطة الاتحادية من محله الحالي في مدينة الصدر ليمسك قاطع المدائن، وتحريك لواء المشاة 42 في الفرقة 11 من قاطع المدائن ليلتحق بفرقته في مدينة الصدر ليكون ماسكا للملف الامني بالكامل داخل المدينة".

وأشار سليم، إلى أنه "فيما يتعلق بالحديث عن وجود عجلة مفخخة او انتحاري في بغداد، فإن قيادة العمليات تتعامل مع المعلومات الاستخبارية او المعلومات التي تصل من بعض المصادر وتقوم بتدقيقها ومتابعتها".

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