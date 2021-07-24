نائب يكشف عن طلب مهم سيطرحه الكاظمي على الإدارة الامريكية خلال زيارته لواشنطن - عاجل

2021/07/24 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب عبد الخالق العزاوي، السبت، عن طلب مهم سيطرحه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للادارة الامريكية خلال زيارته لواشنطن.

وذكر العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "زيارة الكاظمي الى الدول الاقليمية والاوروبية وحتى واشنطن مهمة جدا للداخل العراقي لانها تخلق تفاعلا مع قضايا وازمات تضرب البلاد ويمكن ان تخلق تعاونا صحيا واقتصادي وامني ينعكس ايجابا في منطقة تمر باوضاع استثنائية".

واضاف العزاوي أن "العراق يمتلك ثروات كبيرة ورغم ذلك يمر بأزمات اقتصادية حادة بسبب الفساد الذي نخر مؤسساته"، لافتا الى ان "طلب الكاظمي دعم واشنطن في زيارته المقبلة لتعقب الاموال العراقية المنهوبة وارد خاصة مع ما تمتلكه من قدرات على الصعيد الدولي".

وأضاف أن "ذلك أمر يبقى ضمن اطار القوانين لكننا نامل ان يحصل انفتاح مع دول اخرى في اوروبا وحتى الاقليمية حول ملف الاموال خاصة مع وجود تقارير تتحدث عن تهريب مبالغ تصل الى عشرات المليارات في السنوات الماضية مايستدعي جهدا دوليا لتقفي أثرها وبيان هوية الجهات التي قامت باستيلاء عليها وتهريبها".

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