سوق خيري لدعم الحرف اليدوية و المشاريع الصغيرة للنساء في كربلاء

2021/07/24 | 14:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ اقيم في متنزه الحسينية العائلي شمالي مدينة كربلاء المقدسة سوق خيري (بازار الحسينية الخيري) الاول من نوعه في قضاء الحسينية لدعم الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة للنساء .وقالت رفاه مسلم ، احدى منظمات البازار :" ان المعروض في هذا السوق المتواضع يشمل (الخياطة والحياكة اليدوية والرسم والنقوش وعمل المعجنات والإكسسوارات) وان الأرباح المستحصلة تعود بالفائدة للمرأة المشاركة فيه ".واضافت :" ان معظم النساء المشاركات من ربات البيوت وغير ملتحقات بدورات تأهيلية أو ما شابه ذلك ، ونطمح بأن نؤسس مؤسسة خيرية لتكون نافذة لدعم المرأة في قضاء الحسينية ".واشارت الى :" ان هناك اقبالا كبيرا من قبل العوائل لشراء مختلف المنتجات في هذا البازار "./ انتهى

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