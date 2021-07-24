هجوم للعمال الكردستاني على البيشمركة في دهوك

2021/07/24 | 14:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أطلق مسلحو حزب العمال الكردستاني، اليوم السبت، نيران أسلحتهم تجاه إحدى نقاط البيشمركة عند جبل متين بمحافظة دهوك، بعد إعتداءات متكررة خلال الفترة الماضية.وقال رئيس أركان البيشمركة الفريق جمال محمد في صريح صحفي، ان “مسلحي العمال الكردستاني أطلقوا النار على نقطة تابعة لقوات (بيشمركة زيرفاني) عند الجبل الواقع في منطقة العمادية”، …

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