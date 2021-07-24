2021/07/24 | 14:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أننقذت فرق الدفاع المدني، عمال بنغال وسيطرت على نيران بناية مطعم كنتاكي هاوس في محافظة بابل.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل بناية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة كمطعم كنتاكي هاوس في شارع 60 وسط محافظة بابل”.وأوضح، ان “فرق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيطرة على نيران حريق وإنقاذ عمال بنغال بمطعم في بابل first appeared on النور نيوز.

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