ونجرجر هزيمتنا - سعود سالم

2021/07/24 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم ينسكب المللفي الثقوب السوداءفي عيون الأبرياء يتكون سماء في ذاكرة النجومشمساوأفقا للفقراءتتميع الأحداثتتسيحوالثورة تنصهرتذوب كالشمع على صفيح المرايا تعكس النص مقلوباوتلبس تضاريس الجسد المحموموتتقلص غضباواستياءكلمات ولافتاتومسيراتوفي أحسن الأحوالتمرداعلى الفقروالأحوال الجويةوالضجرووووف ......





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