رفيقُ القصيدة - ريتا عودة

2021/07/24 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة تفرّقنا مسافاتُالاحتراق.تجمعنا دهشةُ القصيدةْ.وتثملنابهجةٌ في النَّبضِ وليدَةْ.تحتَ غيومِ حروفالأبجديّةنلتقي..غريبٌ وغريبة.نُلغي الغيابَإذ...على مسيرناومصيرنانلتقي.على ألمناالمتوارثِأبًا عن جَدٍّعن نكبةنلتقي.على براعمِ أملناالأسطوريّكعصفورَيّ حُبٍّ في الفردوسِنلتقي.كم ......





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