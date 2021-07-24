انتفاضة الأهوازيين وعموم الشعب الإيراني - ضياء الشكرجي

2021/07/24 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي بدأت الانتفاضة هذه المرة في (الأهواز) أو (الأحواز) ذات الأغلبية العربية، وامتدت إلى طهران ومناطق كثيرة من إيران، فوجدنا في تظاهرات الأهوازيين تشابها كبيرا بين هتافاتهم وهتافات التظاهرات العراقية، ومن هتافاتهم المركزية «بالروح بالدم نفديك يا أهواز»، أما الهتافات المركزية في المناطق الناطقة بالفارسية فهي «مرگ بر أصل ولايت فقيه» وتلفظ «مرگ بر أسل ڤ-;-لايت فقيه»، وتعني (الموت لمبدأ ولاية الفقيه)، و ......





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