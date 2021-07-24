الاطاحة بمبتز الكتروني  في بغداد

2021/07/24 | 14:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المبتز قام باستدراج الفتاة وسرق هاتفها الذي يحتوي صورها الشخصية وتهديدها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

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