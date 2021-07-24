السلطات الامنية تتخذ قرارا يخص مدينة الصدر

2021/07/24 | 14:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنتقيادة عمليات بغداد، السبت، اسناد الملف الأمني في مدينة الصدر لقطعات الجيش بدلا من الشرطة الاتحادية.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم للوكالة الرسمية، اليوم (24 تموز 2021)، إن "العمل جار على تبديل القطعات في مدينة الصدر"، لافتا الى أنه "تم تحريك اللواء الرابع من الشرطة الاتحادية من محله الحالي في مدينة الصدر ليمسك قاطع المدائن، وتحريك لواء المشاة 42 في الفرقة 11 من قاطع المدائن ليلتحق بفرقته في مدينة الصدر ليكون ماسكا للملف الامني بالكامل داخل المدينة".

واضاف، انه "فيما يتعلق بالحديث عن وجود عجلة مفخخة او انتحاري في بغداد، فإن قيادة العمليات تتعامل مع المعلومات الاستخبارية او المعلومات التي تصل من بعض المصادر وتقوم بتدقيقها ومتابعتها".

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أصدر الثلاثاء الماضي، أمرا بتكليف قائدين جديدين لعمليات الكرخ والرصافة.

وجاء في أمر الكاظمي: "نقل اللواء الركن سعد محسن عريبي من منصب قائد الفرقة السادسة ويكلف بمهام منصب قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد الكرخ، وتكليف اللواء ظافر عبد راضي بمهام منصب قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد الرصافة".

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