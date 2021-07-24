الأعرجي من واشنطن: أكدنا للجانب الأمريكي عدم الحاجة لاي قوة قتالية أجنبية

2021/07/24 | 14:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار الأمن القومي قاسم

الأعرجي، السبت، أنه تم التأكيد للجانب

الأمريكي عدم حاجة العراق لاي قوة

قتالية أجنبية.

وقال الأعرجي في بيان، "أكدنا للجانب

الأمريكي عدم حاجة العراق لاي قوة

قتالية أجنبية

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