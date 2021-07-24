بالسعر العالمي.. العراق يوقع اتفاقية لبيع زيت الوقود الثقيل مع لبنان (صور)

2021/07/24 | 14:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي

يرعى مراسم توقيع اتفاق مع لبنان لبيع

زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي

جَرت اليوم السبت، وبرعاية رئيس مجلس

الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، مراسم

توقيع اتفاق بي

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