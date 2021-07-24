بابل.. مصرع واصابة 4 اشخاص بحريق في مطعم

2021/07/24 | 14:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، السبت، بتسجيل حالة

وفاة وثلاث إصابات بحريق مطعم وسط الحلة

بمحافظة بابل.

وقال المصدر، إنه "تم اخماد حريق المطعم

في الحلة".

وأضاف المصدر أنه "تسجيل ٣ حالات اصابة

بحروق واختناق وحالة وف

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