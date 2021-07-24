2021/07/24 | 14:39 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر أمني، السبت، بتسجيل حالة
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وفاة وثلاث إصابات بحريق مطعم وسط الحلة
بمحافظة بابل.
وقال المصدر، إنه "تم اخماد حريق المطعم
في الحلة".
وأضاف المصدر أنه "تسجيل ٣ حالات اصابة
بحروق واختناق وحالة وف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل.. مصرع واصابة 4 اشخاص بحريق في مطعم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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