بابل.. مصرع واصابة 4 اشخاص بحريق في مطعم



بابل.. مصرع واصابة 4 اشخاص بحريق في مطعم
2021/07/24 | 14:39 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر أمني، السبت، بتسجيل حالة

وفاة وثلاث إصابات بحريق مطعم وسط الحلة

بمحافظة بابل.

وقال المصدر، إنه "تم اخماد حريق المطعم

في الحلة".

وأضاف المصدر أنه "تسجيل ٣ حالات اصابة

بحروق واختناق وحالة وف

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