الولايات المتحدة تشهد أكبر انخفاض في متوسط العمر المتوقع لسكانها منذ الحرب العالمية الثانية.. لماذا؟

2021/07/24 | 14:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد تقرير فيدرالي أن متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة انخفض بمقدار عام ونصف، مع انخفاض أكثر حدة للأمريكيين من أصل إسباني ومن البشرة السوداء، وهذا هو أكبر انخفاض تم توثيقه منذ الحرب العالمية الثانية

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