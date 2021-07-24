قصف تركي على مناطق كردية بريف حلب الشمالي

2021/07/24 | 14:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية أطلفت قذائف صاروخية بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث سقطت القذائف في قرية آبين ومرعناز وتل رفعت، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية،

وبحسب المرصد، تتواجد في تل رفعت قوات النظام وقاعدة عسكرية روسية.

وكان المرصد السوري، رصد الخميس قصفاً صاروخياً مكثفاً، نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما سقطت 5 قذائف صاروخية أطلقتها القوات التركية المتمركزة في قرية بريف مدينة منبج، شمال شرقي حلب، ولا أنباء عن إصابات.

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