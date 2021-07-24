2021/07/24 | 14:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد جَرت برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مراسم توقيع إتفاق بين العراق ودولة لبنان الشقيقة، لبيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي، على ان يكون السداد بالخدمات والسلع.وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وقّع الاتفاق عن الجانب العراقي وزير المالية علي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق ولبنان يوقعان إتفاقاً لبيع زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي first appeared on النور نيوز.

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