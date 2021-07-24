2021/07/24 | 15:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع عودة ظهور حالات كوفيد في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بسبب المتحورة دلتا، يتساءل من تلقوا طعومهم بالكامل عما إذا كان ينبغي عليهم الاستمرار في وضع الكمامة في الداخل.

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