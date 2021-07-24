واشنطن تبدي استعدادها لمساعدة بغداد بتنفيذ الورقة الكاظمي للإصلاح الاقتصادي

2021/07/24 | 15:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنوي الولايات المتحدة التعاون مع العراق لتعزيز قدرة إدارة التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره والحد من حرق الغاز وتطوير مبادرات الطاقة المتجددة والنظيفة.

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