طائرة مسيرة تهاجم قاعدة للتحالف الدولي في إقليم كردستان

2021/07/24 | 15:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح من التحالف الدولي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أفاد المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو، بأن طائرة من دون طيار استهدفت قاعدة تضم قوات للتحالف الدولي لمكافحة "داعش" في إقليم كردستان.

ونقلت شبكة "رووداو" عن مارتو في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، قوله، إن "بتمام الساعة 1:23 استهدفت طائرة بدون طيار قاعدة للتحالف في إقليم كردستان".

وأضاف أنه "لم يجر تسجيل أي أضرار أو ضحايا نتيجة الهجوم"، دون مزيد من التفاصيل.

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