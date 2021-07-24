صحة السليمانية: 90% من المصابين بفيروس كورونا لم يتلقوا اللقاح

2021/07/24 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مدير صحة محافظة السليمانية صباح هورامي من اتجاه الوضع الصحي في المحافظة نحو الأسوأ.

وأشار هورامي الى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وانتشاره الفيروس والسلالة المتحورة منه بسرعة كبيرة خلال الأيام الماضية، داعيا أهالي المحافظة الى الإسراع بمراجعة المراكز الصحية في حال شعورهم بأي اعراض، في حين حث هورامي المواطنين على تلقي اللقاحات قائلا ان خمسة وتسعين بالمئة من المصابين هم من غير الحاصلين على اللقاح.

ويأتي التحذير بعد تسجيل عدد من الوفيات والاصابات بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا بين مواطني المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.

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