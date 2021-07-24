البنك الدولي: العراق ثاني أسوأ دولة في العالم بحرق الغاز الطبيعي بعد روسيا

2021/07/24 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف البنك الدولي، أن العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز، مبينا أن السلطات تقوم بعمليات الحرق وانبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بها بنحو 10 ملايين طن سنويا.وقال البنك إن العراق يعتبر ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث اشتعال النيران بعد روسيا في عام 2020، مبينا ان العراق يقوم بحرق حوالي 70 في المائة من إجمالي الغاز الطبيعي المنتج في البلاد، فيما قام بإهدار 17.37 مليار متر مكعب العام الماضي وهو ما يعني حرق 10 ملايين طن سنويا.

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