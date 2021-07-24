التعليم العالي تصدر تحذيراً وتنشر رسالة وزيرها بشأن الامتحانات

2021/07/24 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، اليوم السبت، من تداول "منشورات

مزيفة تسوقها قنوات مزورة وصفحات

وهمية".

ودعت الوزارة عبر بيان لها ورد لوكالة

نون الخبرية، إلى تدقيق المعلومات من

مصادرها الرسمي

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