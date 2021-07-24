2021/07/24 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات تقرير حديث أصدرته مجموعة

Credit Suisse السويسرية، اليوم السبت، أن

سكان العراق هم الاقل استدانة من البنوك

بين سكان الدول العربية.

وقال التقرير لسنة 2021، إن "متوسط ديون

الفرد لسكان العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير.. سكان العراق الاقل استدانة من البنوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير.. سكان العراق الاقل استدانة من البنوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).