الكاظمي لعوائل ضحايا تفجير مدينة الصدر: الوضع السياسي انتج هذه الفوضى (صور)

2021/07/24 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

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تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، بملاحقة منفذي التفجير

الذي استهدف مدينة الصدر في بغداد

الاسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الوضع

السياسي هو من انتج هذه الفوضى.

وقال المكتب الاعلامي لل

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