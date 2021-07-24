غوغل يبدأ في إبلاغ مستخدميه بأسباب عثوره على النتائج في عمليات البحث

2021/07/24 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت شركة غوغل المملوكة لمجموعة ألفابت اليوم الخميس إنها ستعرض على مستخدمي محرك البحث لديها المزيد من المعلومات حول سبب العثور على النتائج التي تظهر لهم.

وأضافت أن الباحثين عن استفسارات على غوغل سيصبح بمقدورهم الآن النقر للدخول في تفاصيل مثل مدى تطابق النتائج مع الكلمات المحددة المستخدمة في البحث، وذلك للحكم بشكل أفضل على ملاءمة المعلومات لموضوع البحث.

تجري غوغل تغييرات لإتاحة قدر أكبر للاتساق في نتائج البحث التي يوفرها محركها.



وفي وقت سابق من هذا العام قدمت غوغل خانات لإبلاغ المستخدمين بمصادر المعلومات التي يشاهدونها.



وبدأت كذلك في تحذير المستخدمين من أن موضوعاً ما يتطور بسرعة وأن نتائج البحث فيه غير موثوقة.

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